Vitesse-aanwinst heeft heimwee naar Londen

Chelsea-huurling Fankaty Dabo van Vitesse is blij om even terug te zijn in Londen. Hij heeft heimwee, bekende hij voor de oefenwedstrijd tegen Reading (3-2 winst).

Sinds begin juli staat zijn leven in het teken van Vitesse. Arnhem geldt als zijn nieuwe ‘thuis’. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dabo heeft ‘struggles’. ,,Ik heb soms last van heimwee. Ik mis mijn familie, vrienden. Mijn hond. Ze komen af en toe naar Nederland. Maar ik moet gewoon doorzetten. Ik ben een professional. Arnhem, Vitesse. Dat moet mijn thuis worden.”

Toerist

Aan de stad ligt het niet. Of aan de Arnhemmers. Dabo voelt zich welkom. ,,Laatst ben ik door Arnhem gelopen, als een soort toerist. Het is leuk. Iedereen spreekt Engels, dat is fijn. En ik ben druk met Nederlands leren. Iedere dag oefen ik. Het is moeilijk, maar ik pik het langzaam op.”