Vitesse baalt van ‘Amerikaanse koper’ GelreDome

Vastgoedbelegger Spes Bona bevestigt als eigenaar van GelreDome in gesprek te zijn met ‘een partij’ over de verkoop van het stadion. Directeur Frans Gielgens doet geen mededelingen over de geïnteresseerde firma of de prijs die voor GelreDome op tafel ligt. Hij bevestigt ook niet dat de interesse van Amerikaanse kant is.



Vitesse heeft ook belangstelling, maar stuit bij aankoop op een clausule die twintig jaar geleden bij de bouw van GelreDome is opgesteld door de provincie Gelderland. Als de voetbalclub het stadion wil overnemen, moet een boete van 11,3 miljoen euro worden betaald. „Onder deze financiële condities kunnen wij niet bieden”, stelt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse.



De directeur van de Arnhemse club is ontstemd over de ontwikkelingen rond GelreDome. „Nu komt een andere partij in beeld. Die heeft geen binding met de club en de regio, maar kan wel tegen betere voorwaarden onderhandelen. Wij vinden de boeteregeling achterhaald.”