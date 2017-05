Vitesse door duizenden fans gehuldigd in Arnhem

'Feyenoord gaat hier zeker niet eenvoudig met de overwinning weg'

19:15 Verdediger Jordy de Wijs stond vandaag op Woudestein, het onderkomen van zijn tijdelijke club Excelsior, flink in de belangstelling. De huurling van PSV wil zondag in de thuiswedstrijd tegen koploper Feyenoord het kampioenschap dolgraag nog minimaal een weekje uitstellen. De Kralingers hebben immers nog één punt nodig om definitief veilig te zijn in de Eredivisie.