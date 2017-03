Vitesse houdt Foor in luwte in aanloop naar derby

Ajax in eigen huis al meer dan tien jaar ongeslagen tegen Feyenoord

12:52 Hét duel van het weekend en misschien wel van het seizoen is natuurlijk het treffen tussen Feyenoord en Ajax zondag in de Arena. Pakken de Amsterdammers de laatste strohalm, of maakt Feyenoord het gat zo goed als onoverbrugbaar? Met behulp van statistiekenbureau Gracenote zetten we de leukste cijfers en feiten over de 61ste Klassieker op een rij.