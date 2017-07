Volle kas Feyenoord schept verplichtingen

Door Mikos Gouka

Tel het eens op: 20 miljoen euro bonus voor deelname aan de Champions League, 17 miljoen voor de verkoop van Rick Karsdorp aan AS Roma en maandag nog telde AS Monaco 15 miljoen neer voor Terence Kongolo. Bij elkaar dik 50 miljoen, waardoor technisch directeur Martin van Geel de ruimste oorlogskas van Feyenoord ooit in zijn beheer heeft.

Jean-Paul Boëtius tijdens zijn presentatie als aanwinst voor Feyenoord in de Kuip. En dat is maar goed ook, want in de selectie van Feyenoord kijken de spelers opeens naar elkaar. Wat blijft er over van de ploeg die vorig seizoen van start tot finish bovenaan stond? Vijf steunpilaren uit de zo geprezen kampioensploeg verdwenen, drie spelers kwamen daar tot dusver voor terug.



Drie spelers met mogelijkheden, maar ook drie spelers die alles nog te bewijzen hebben. Jean-Paul Boëtius is twee jaar uit beeld geweest en wie zijn laatste moeizame seizoen in de Kuip meerekent, komt zelfs op drie jaar. Sofyan Amrabat is een speler die eerst nog moet aantonen dat hij de stap van de subtop naar de nationale top makkelijk verteert. En Kevin Diks werd bij Fiorentina, ondanks de transfersom van 3 miljoen euro, nooit echt serieus genomen.

Schot in de roos

Precies een jaar geleden beleefde Van Geel zijn beste transferzomer ooit. De Brabander had zijn zaakjes keurig op tijd op orde, gaf relatief weinig geld uit en de nieuwkomers Nicolai Jørgensen, Steven Berghuis en Brad Jones bleken stuk voor stuk een schot in de roos.



De minste zomer was die van 2014 en die vertoont toch enkele gelijkenissen met de huidige. Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Graziano Pellè, Daryl Janmaat en Ruud Vormer vertrokken. Feyenoord begon het seizoen op halve kracht en de aankopen leken vaak op goed geluk te zijn gedaan.



Karim El Ahmadi was geen verrassende naam, maar wel een topaankoop. Maar bij Khalid Boulahrouz en Luke Wilkshire werden vraagtekens gezet en dat bleek niet onterecht. Op het nippertje kwamen Kenneth Vermeer en Jens Toornstra nog.



Feyenoord had forse problemen in de eerste weken en kreeg de rekening later in het seizoen nog eens gepresenteerd. Het jaar nadat de ploeg de landstitel had kunnen pakken, was er niet eens een ticket voor Europees voetbal weggelegd, werd trainer Fred Rutten ontslagen en was de club in mineur.

De presentatie van Nicolai Jørgensen.

Waarschuwing

Giovanni van Bronckhorst. Het was een waarschuwing, want onlangs nog zei Van Geel tegen de raad van commissarissen dat hij ervoor waakte meer dan vier basisspelers te laten gaan. Kuyt, Elia, Karsdorp waren al weg en Berghuis vooralsnog ook, toen Monaco aanklopte voor Kongolo.



Het bedrag van 15 miljoen kon Feyenoord niet laten liggen. Maar het moest in de ogen van bepalende spelers en waarschijnlijk ook van trainer Giovanni van Bronckhorst wel een allerlaatste beweging op de uitgaande transfermarkt van basiskrachten zijn geweest.



In de Kuip hebben ze het voortdurend over het nieuwe trainingscomplex en de vervroegde financiële aflossing daarvan, het uitkopen van de kritische Vrienden van Feyenoord en het realiseren van megaproject Feyenoord City met het nieuwe stadion. Daar is allemaal veel geld voor nodig. Heel veel geld. Maar wie de regerend landskampioen is, heeft bovenal de verplichting op het veld door te pakken.

Kritiek

En dus is het nu aan de scoutingsstaf, die in al die jaren vaak werd verweten dat het ‘bord-op-schoot-scouting’ uitvoerde. Wie in de samenvattingen van Studio Sport opviel, stond op een lijstje in Rotterdam, was de kritiek. Vaak was het tegenargument uit de Kuip dat er gewoon geen geld was om echt toe te slaan op de transfermarkt. Dat argument is nu verdwenen. Feyenoord is het alleen al aan succescoach Van Bronckhorst verschuldigd om snel een aantal ijzersterke vervangers naar de Kuip te halen.