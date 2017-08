Voormalig PSV-voorzitter Van Raaij: Soms moet je iets doen

PSV kent geen 'ontslag-cultuur'. In de historie van de club is het zogeheten nemen van afscheid in goed overleg zeldzaam. Fred Rutten, Huub Stevens en Eric Gerets zijn de coaches die na de eeuwwisseling zijn weggezonden (Stevens diende zelf zijn ontslag in, red.). Een aantal PSV-prominenten signaleert dat het moment nadert dat PSV ook nu 'iets' moet gaan doen. ,,Dat iets kan soms ook gebaseerd zijn op gevoel en niet altijd op ratio", zegt oud-voorzitter Harry van Raaij. ,,Vaak blijkt een ingreep nodig na een periode waarin het een lange tijd tegen zit of de fut eruit lijkt te zijn. Maar eigenlijk moet je dat moment voor zijn. Ik denk dat de mensen die nu aan het roer zitten verstandig zijn en zich niet laten leiden door opportunisme, maar er kan ooit een situatie ontstaan waarbij het onoverkomelijk is om in te grijpen omdat de druk van de buitenwacht te groot wordt. Die moet je nooit onderschatten." Van Raaij is hard in zijn commentaar over het PSV van donderdagavond. ,,Dit is de club onwaardig. In mijn periode speelden we altijd Champions League-voetbal, maar nu drijft PSV te ver af van waar het team op zijn minst hoort te staan. Of de trainer nu daarom weg moet? Ik laat dat aan de leiding over, die kunnen dat beter beoordelen."