'Boëtius oogt herboren, Van de Beek wordt international'

Mossou is bij Ajax vooral onder de indruk van de vervanger van Davy Klaassen, Donny van de Beek. ,,Dick Advocaat is geen type dat een jong talent als Van de Beek meteen in Oranje gooit, zeker niet in een sleutelduel zoals tegen Frankrijk straks, en terecht ook. Maar als hij niet onverhoopt een blessure oploopt, is hij gewoon binnen twee jaar een A-international. Die wordt heel snel heel goed.”



Bij PSV kijkt de verslaggever uit naar de nieuwste Mexicaanse aanwinst Hirving Lozano. ,,Hij is helemaal geen slechte aankoop, dat kunnen we namelijk nog niet beoordelen. Maar de eerdere Mexicanen, Hector Moreno en Andrés Guardado, die waren heel ervaren. Je wist eigenlijk wat je had, het waren zekerheidjes. Dat is bij Lozano niet zo, die is veel jonger en komt in een helemaal nieuwe omgeving terecht.”