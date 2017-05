Vreugde en verdriet komen samen bij Oranje

De rechtsback van Watford was zondag geblesseerd geraakt in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Zijn Engelse club had de medische staf van Oranje laten weten dat Janmaat daardoor niet kon komen, maar de verdediger dacht daar zelf heel anders over. Met de uitslag van een scan onder zijn arm meldde de 28-voudig international zich tot ieders verbazing in Noordwijk, terwijl de KNVB een dag eerder nog naar buiten had gebracht dat Janmaat was afgehaakt. De dokter van Oranje maakte Janmaat duidelijk dat hij met een gescheurde pees geen hoop hoefde te koesteren op speeltijd in de komende drie interlands, tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg.



Het was een gemêleerd gezelschap wat in de loop van de middag binnendruppelde. De één blij na een goed seizoen, de ander met een teleurstellend jaar achter de rug. De drie opgeroepen spelers van landskampioen Feyenoord hebben een week vol festiviteiten achter de rug. ,,Maar nu gaan we weer over tot de orde van de dag'', zei Jens Toornstra. Steven Berghuis kreeg de vraag of hij wel zin had in een tweedaagse trainingsstage terwijl de zomer juist lijkt aan te breken. ,,Natuurlijk, jij wil vast wel met me ruilen'', zei de vleugelspits tegen een verslaggever van PowNed.