Vreven haalt Oosterwijk terug bij de selectie

,,Na het verlies in Den Bosch wilde ik niets liever dan maandag in eigen huis, samen met mijn ploeggenoten, laten zien dat die wedstrijd een incident was. Toen de trainer vertelde dat ik niet in de basis zou staan, was ik daarom erg teleurgesteld. Die teleurstelling heb ik op een verkeerde manier geuit'', aldus Oosterwijk op de website van NAC.



Vreven, die sinds kort hoofdtrainer van de Brabantse eerstedivisieclub is, wil de huurling van FC Twente een nieuwe kans geven. ,,Jari is een jonge jongen die bij NAC in een andere omgeving terecht is gekomen. Dat vergt in een korte tijd veel aanpassingsvermogen. Zijn reactie op het nieuws dat hij niet in de basis stond kwam voor mij als een verrassing, maar daar wil ik niet te lang bij stil staan.''