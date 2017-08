Waarom verliezen van Rosenborg een blamage is

• Voor de laatste ontmoeting tussen Ajax en Rosenborg gaan we bijna 15 jaar terug in de tijd. Op aangeven van Hatem Trabelsi tikte Zlatan Ibrahimovic voor een leeg doel de 1-0 binnen in het thuisduel in de groepsfase van de Champions League. Dagfinn Enerly zorgde vijf minuten voor tijd voor de gelijkmaker (1-1). In Trondheim kwamen beide ploegen niet tot scoren. Ajax bekerde door, Rosenborg eindigde als laatste in de groep.



Waar Ajax na dit tweeluik al blij zal zijn met het bereiken van de EL-groepsfase, waren de verwachtingen in 2002 hoger gespannen. ,,We wilden alle thuisduels in de groepsfase winnend afsluiten", baalde toenmalig trainer Ronald Koeman na de 1-1 in de Arena. Internazionale en Olympique Lyon waren de andere clubs in de groep.