Waarom Vitesse zoveel miljoenen kreeg voor Yuning Zhang

Door Lex Lammers

Zhang (20) is de toptransfer van Vitesse in deze zomer. Verhalen dat er zelfs negen miljoen naar de eredivisionist is overgemaakt, drukt algemeen directeur Joost de Wit de kop in. ,,Maar dit is voor ons een heel goede transfer.”

Het draait allemaal om de nationaliteit. Zhang (20) is een Chinees en hij opent de weg in een land met 1,3 miljard inwoners. Dat juist West Bromwich de spits heeft binnengehaald, is geen toeval. De Premier League-club uit Birmingham heeft een Chinese eigenaar: Guochuan Lai. Die heeft zakelijke plannen met Zhang.

Economische waarde

De spits is dan profvoetballer, hij is bovenal een marketingproduct. Lai gaat zes ‘soccer towns’ in China bouwen. Zhang zal in die opzet een commercieel uithangbord zijn. Zo wordt zijn transfersom weer eenvoudig terugverdiend.

,,Yuning komt uit een andere wereld”, vertelt De Wit. ,,Hij is ongekend populair in China. Hij is de spits van het nationale team. Dat geeft hem grote economische waarde.”