Wesley Sneijder, 'le boss' in Nice

Door Sjoerd Mossou

Lichte paniek bij de persman van OGC Nice. Wesley Sneijder is met zijn zoontje Xess Xava (1) het veld van de Allianz Rivièra op gewandeld, rustig een balletje trappend, tot grote blijdschap van de Franse fotografen en cameraploegen.

Klein probleempje: dat mag niet. Niemand mag het strak gemaaide veld betreden, zo stellen de regels van de club, en kleine kinderen al helemaal niet. Nerveus probeert de persman om Sneijder en Sneijdertje van het veld te dirigeren, zwaaiend en gebarend. Het zweet druppelt hem langs de oren.



Het is nog even wennen bij Nice, dit soort grote spelerspresentaties. De Franse club mag dan in opkomst zijn, de Italiaanse ster Mario Balotelli werd vorig jaar al gecontracteerd, maar Nice is historisch gezien een vrij kleine club, qua palmares vergelijkbaar met pakweg Sparta, Willem II of NAC. Slechts in de jaren vijftig kende ‘Le Gym’ echt een glorietijd, sindsdien reeg het degradaties en financiële problemen aaneen.

Volledig scherm Wesley Sneijder. © REUTERS

‘Contact met Utrecht zal altijd goed blijven' Wesley Sneijder verkeerde na zijn vertrek bij Galatasaray een handvol weken in onzekerheid over zijn toekomst. De voetballer sprak in die periode ondermeer met FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren.

,,Maar een echt serieuze optie is Utrecht niet geworden,’’ aldus Sneijder. ,,De gedachte sprak me echt wel aan, maar dan moest álles precies in elkaar passen. Dat was op dit moment niet zo. Frans begreep dat ook, hoor. We kennen elkaar al jaren, dat contact met Utrecht zal altijd goed blijven.’’ ,,Het is een grote eer om hier naast Wesley Sneijder te zitten,'' zegt voorzitter Jean-Pierre Rivère daarom, een goed gesoigneerde vijftiger, glimmend van trots. ,,Dit is een bijzondere dag in de geschiedenis van OGC Nice.''



De vastgoedhandelaar is het grote brein achter de recente opmars van de Zuid-Franse club, maar in het bescheiden verleden schuilt ook de charme van Nice. Trainingen zijn nog altijd openbaar voor publiek, de spelers zijn letterlijk aanraakbaar. Nice geldt als een warme familieclub, de Franse pers vindt Paris Saint Germain of Olympique Marseille een stuk belangrijker, alle ambitieuze plannen Rivère ten spijt.



Toch is Wesley Sneijder op deze dinsdagmiddag amper achter een grote tafel gaan zitten, of hij duwt zijn kin alvast fier de lucht in. ,,Ik ben hier gekomen om prijzen te winnen,’’ zegt de Utrechter meteen, op dat typische bravouretoontje van hem. ,,Ik geloof dat dat écht kan, en ik ga er alles aan doen om ook mijn ploeggenoten daarvan te overtuigen. Deze spelers zijn veel beter dan ze zelf denken.’’



Zie hier kort samengevat de missie van Sneijder bij OGC Nice. Naast hem knikt Rivère tevreden van ja: de Nederlander is gehaald omdat hij goed kan voetballen, vertelt de voorzitter trots, maar ook omdat zijn status en drive een impuls moet geven aan de opmars van Nice in Frankrijk. ‘Een baas’, noemt Rivère zijn nieuwste aanwinst daarom, ‘Le boss’.



Vrij vertaald zegt ook trainer Lucien Favre: Sneijder moet de brug gaan slaan tussen de subtop en de top, niet in de laatste plaats door een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. De voetballer draagt die boodschap feilloos uit. ,,De ontvangst op het vliegveld was zondag gelijk fantastisch, ik voel dat de fans enorm betrokken zijn,’’ zegt Sneijder. ,,Dat is goed, want fans zorgen voor druk. Precies de druk die een voetballer nodig heeft om top te presteren.’’

Quote Deze keuze was boven alles een sportieve. Wesley Sneijder

Maar toch. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, dit soort ronkende teksten, maar een paar uur later zien we Sneijder over de beroemde Promenade des Anglais aan komen lopen, in korte broek de lobby binnenstappend in het deftige Hyatt Regency-hotel. Zonnebril op het hoofd. Duim omhoog.

Met zijn vrouw Yolanthe is hij gisteren alvast naar wat huizen wezen kijken, stuk voor stuk prachtig gelegen aan de Côte d’Azur. Het Spaanse eiland Ibiza, een tweede thuis voor het echtpaar, is vanaf de nabijgelegen luchthaven slechts een half uurtje vliegen.

Volledig scherm Wesley Sneijder. © EPA Even eerlijk daarom; Sneijder is hier toch óók gewoon komen voor het prettige leven, zo aan het eind van zijn carrière? Had hij hier ook getekend als Nice in het grijze Franse noorden had gelegen, pakweg ter hoogte van Duinkerken – nee toch?



,,Geloof me, het is echt geen bepalende factor geweest,’’ zegt Sneijder. ,,Deze keuze was boven alles een sportieve. Ambitieuze club, goede spelers, vooruitstrevende trainer. En ook nog eens een team dat écht wil voetballen.’’

We zitten inmiddels op het terras van het hotel, met prachtig uitzicht over de Middellandse zee. Grijnzend naar de overkant wijzend: ,, Natuurlijk is dit een prettige bijkomstigheid, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. En voor jullie van de pers ook leuk toch? Kunnen jullie weer een leuk snoepreisje maken.’’



Sneijder bedoelt het niettemin ernstig. ,,Ik had ook voor een avontuur ergens heel ver weg kunnen kiezen hè? Maar ik wilde op een hoog niveau blijven voetballen, in Europa, bij een club die ook echt ergens om speelt. Dat kan hier. Dat de Europese top niet meer belt als je 33 bent, snap ik ook wel. Maar ik ben hier echt super tevreden mee. Het plaatje klopte gewoon.’’



De deal kwam uiteindelijk nog redelijk op tijd, vroeg in augustus, ook met het oog op de cruciale interland tegen Frankrijk op 31 augustus. Sneijder liet zo’n drie weken geleden zijn contract ontbinden bij Galatasaray en was sindsdien clubloos. Er waren genoeg geïnteresseerde clubs, maar qua niveau hield dat niet altijd over.

,,Ja, ik heb nog contact gehad met bondscoach Dick Advocaat. Maar hij heeft me niet een bepaalde kant op gestuurd in mijn keuze. Het is ook niet zo dat ik mijn keuze volledig van Oranje heb laten afhangen. Ik heb meer andersom geredeneerd: als ik op goed niveau blijf spelen, komt het Nederlands elftal vanzelf. Want dat ik nog perse het WK wil halen, lijkt me duidelijk.’’

Quote Toen ze tegen Napoli lootten, waren ze hier best wel onder de indruk. Wesley Sneijder Zijn entree zal nog wel even op zich laten wachten. Vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Troyes zit Sneijder nog niet bij de wedstrijdselectie, en vrijwel zeker komt ook de eerste wedstrijd tegen Napoli, in de laatste voorronde van de Champions League, te vroeg. ,,Over twee weken komt Napoli hier naartoe,’’ zegt Sneijder. ,,Dat lijkt me een mooi streven om weer volledig wedstrijdfit te zijn.’’



Op dinsdagochtend heeft de Nederlander al wel met de selectie van Nice meegetraind, al was dat slechts een halve sessie. ,,Daar zag je al in terug wat deze trainer wil: alle oefeningen worden met bal gedaan. Goede positiespelletjes, hoog niveau. En bovendien hanteerde de trainer oefenstof die ik nog niet eerder had gezien. Daar werd ik wel echt vrolijk van.’’



Favre heeft in zijn elftal bovendien plek voor een ouderwetse spelmaker als Sneijder. De Nederlander moet straks een centrale rol krijgen in een 4-2-3-1 systeem, met twee echte controleurs in zijn rug. ,,Tegen Ajax heeft iedereen kunnen zien hoe goed dit team kan voetballen,’’ aldus Sneijder. ,,Samen met Dante en Balotelli behoor ik tot de ervaren spelers, aan ons de taak om de rest bij de hand te nemen.’’

Niet in de laatste plaats in mentaal opzicht, in de benadering van topwedstrijden. ,,Toen ze tegen Napoli lootten, waren ze hier best wel onder de indruk,’’ aldus Sneijder. ,,Zo van: oh jee, het grote Napoli. Voor de wedstrijd tegen Ajax hadden ze dat ook. Dat moet veranderen. Als je derde wordt in de Franse competitie, kun je wel wat. Het wordt tijd dat Nice dat in alles uit gaat stralen. Daar help ik graag een handje bij.’’