Wie dit Feyenoord wil verslaan moet een superdag hebben

Door Mikos Gouka



Het ultradefensieve FC Groningen werd in een wurggreep genomen en nog voor rust was het ondanks alle mankracht van de Groningers in en rond het eigen zestienmetergebied gewoon weer bingo.



Het voorbereidende werk was van Steven Berghuis, de afronding van Jens Toornstra. En dat juist die twee namen Feyenoord bij de 1-0 de weg wezen, was opvallend. Trainer Giovanni van Bronckhorst lijkt tot het einde van het seizoen te willen rouleren met Dirk Kuyt, Jens Toornstra en Steven Berghuis. En wie hij van dat trio ook slachtoffert, het pakt goed uit.



Verleden week tegen FC Twente bracht hij Toornstra na rust voor Kuyt en prompt zakten de Tukkers conditioneel door de hoeven. Volgens Van Bronckhorst niet toevallig omdat Feyenoord het tempo op had geschroefd en vooral Toornstra de steeds groter wordende gaten in de defensie van de Tukkers als zijn ideale werkterrein kon beschouwen.



Tegen FC Groningen klaarden Toornstra en Berghuis de klus dus voor de rust. Na rust was het wederom Toornstra, dit keer op fraai aangeven van Jan-Arie van der Heijden, die het duel schitterend besliste.



En FC Groningen dan? Dat was gekomen om te verdedigen en deed dat ook. Maar het is zoals trainer Peter Hyballa van NEC deze week nog zei: als je iets wil tegen Feyenoord, moet je toch echt de eerste goal maken. Ruben Jenssen miste de opgelegde kans bij 0-0. Toen diep in de tweede helft Juninho Bacuna met rood op zak naar de kant moest, was het voor de weggetikte Groningers nog slechts hopen dat de Rotterdamse voetbalshow zo snel mogelijk voorbij zou zijn.