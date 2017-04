Willem-Alexander: Koning Voetbal

Update Advocaat en Gullit moeten het gaan doen bij Oranje

3:32 Dick Advocaat staat in de startblokken om voor de derde keer in zijn loopbaan bondscoach van Oranje te worden. Hoewel er nog geen sprake is van een officiële overeenkomst tussen Advocaat en de KNVB, twijfelt vrijwel niemand er meer aan dat de handtekeningen eerdaags onder een nieuw contract zullen staan.