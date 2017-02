Willem II's Feyenoord-huurling Schuurman slaat ruit in na wissel

Schuurman kwam dit seizoen tot 233 minuten eredivisievoetbal bij Willem II, waarin hij één keer wist te scoren. Dat was de winnende treffer in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat was tevens de enige wedstrijd die hij van begin tot eind speelde. Onlangs mocht hij in de uitwedstrijd tegen zijn eigenlijke werkgever Feyenoord 82 minuten meedoen. Schuurman wilde zelf niet reageren. ,,Ik mag geen reactie geven en dat doe ik dan ook niet."



FC Dordrecht heeft inmiddels een nieuwe ruit besteld en zal Willem II de rekening sturen. De wedstrijd Jong FC Dordrecht - Jong Willem II eindigde in een 1-1 gelijkspel. Juventus-huurling Vajebah Sakor maakte de treffer voor de Tilburgers in de 90ste minuut.