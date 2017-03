Willem Janssen kotste zenuwen van zich af

Zijn probleem kwam vaak vlak voor een wedstrijd tot uiting, in de wc in de kleedkamer of zelfs tot op het veld. Janssen moest overgeven, puur van de spanning. Niemand wist van zijn 'kwaal' af. ,,In de machowereld van het voetbal'', vertelt Janssen tegen De Correspondent, ,,leek me dat niet verstandig. Ik denk zelfs dat het tegen me gewerkt zou hebben. Voor je het weet ben je een watje.’'



Tot bij Roda JC ploeggenoot Mark Luijpers 'klikte' bij Raymond Atteveld. De trainer confronteerde Janssen met de woorden van Luijpers. 'Heb jij overgegeven vlak voor de wedstrijd?' Janssen: ,,Ik zei: ‘Ja, trainer. Bijna elke wedstrijd.’ Er viel toen echt een last van me af.’'



Atteveld bracht Janssen in contact met prestatiecoach Joost Leenders, die de profvoetballer van zijn onzekerheid afhielp.