Wolters van Eagles naar ADO: Het beste voor mijn carrière

Sinds de hervatting van het seizoen is de vleugelaanvaller op een zijspoor beland. De Deventer club versterkte zich met Elvis Manu, voor wie Wolters in eerste instantie plaats moest maken. Maar in de afgelopen twee duels moest de publiekslieveling zijn plek zelfs afstaan aan middenvelder Marcel Ritzmaier. ,,Dat heeft wel de nodige frustraties bij mij veroorzaakt, ja. Het vertrouwen op perspectief ben ik kwijtgeraakt. Het was een heel lastig besluit en ik had ook nog andere opties. Maar ik denk dat de keuze voor ADO op dit moment het beste is voor mijn carrière.”



Wolters wordt derhalve de rest van het seizoen door beide clubs geruild met Ludcinio Marengo, die op zijn beurt in Den Haag op een zijspoor was beland. De 25-jarige aanvaller wordt in Deventer herenigd met trainer Hans de Koning, met wie hij eerder samenwerkte bij FC Volendam.



Saillaint is dat Wolters op zaterdag 11 februari al weer herenigd wordt met het Deventer publiek, als hij het met ADO opneemt tegen Go Ahead. ,,Dat is wel apart en een beetje wrang, ja. Ik ga de fans missen, ik voelde me thuis in Deventer.”



Wolters, die vorig jaar een groot aandeel had in de promotie van Go Ahead, kwam dit seizoen niet tot scoren in de eredivisie.