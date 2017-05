Woudestein heet voortaan Van Donge & De Roo Stadion

Door Tim Niemantsverdriet



Commercieel directeur Wouter Gudde: ,,Het was voor ons een keuze tussen ambitie en sentiment. We weten dat er veel historie kleeft aan de naam Woudestein, maar met sentiment word je geen vaste eredivisieclub. We willen de inkomsten vergroten.''



Wat de naamgeving oplevert, willen beide partijen niet bekendmaken. De naam 'Woudestein' zal vandaag al van het dak van het stadion verwijderd worden. Voordat Feyenoord op bezoek komt op zondag, zal hier 'Van Donge & De Roo' voor in de plaats staan. Dat de naamsverandering vlak voor de kampioenswedstrijd van Feyenoord wordt doorgevoerd, is niet geheel toevallig.



Gudde: ,,Wij hebben aangeboden dat ons stadion twee maanden gratis de naam Van Donge & De Roo draagt, vanaf 1 mei, zodat ze een eventuele kampioenswedstrijd van Feyenoord mee zouden pakken. Dat is natuurlijk hartstikke goed voor de exposure. En het is uitgekomen, want Feyenoord kan bij ons kampioen worden. Al stellen wij dat liever nog een weekje uit."