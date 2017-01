Zaakwaarnemer ziet 'ondernemer' Sneijder niet terugkeren naar eredivisie

,,Ik verwacht niet dat hij in de Eredivisie terugkeert'', aldus Albers, die vermoedt dat Sneijder in de laatste fase van zijn carrière zijn netwerk en internationale uitstraling verder wil uitbouwen. ,,Dat heeft Wesley in Nederland niet meer nodig, omdat het daar al gedaan is. Het is logisch dat je nog de Aziatische markt pakt of de MLS en de Amerikaanse markt, waar je jezelf nog op een ander podium kunt zetten.''

Albers ziet in Sneijder een toekomstig ondernemer. ,,Of dat nou zijn huizen op Ibiza zijn, of zijn eigen merk wijn, of commercials in Turkije. Hij is populair, wordt ervoor gevraagd en vindt het leuk om te doen. Je loopbaan na je voetbalcarrière is een stuk langer. Als je de mogelijkheden en kwaliteiten hebt om daar iets mee te doen, waarom dan niet?'', aldus Albers.