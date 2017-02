Zelfs degradatiekandidaten maken kans op Europa via bizar scenario

Ajax verloor nog nooit van Poolse club in Europa

6:59 Ajax won al zijn vier voorgaande Europese duels tegen Poolse club Ajax staat voor zevende maal in knock out-fase, meeste van alle club in EL Als Davy Klaassen scoort komt hij in aantal Europese goals gelijk met Bergkamp en Kluivert (10) Ajax is ongeslagen in de laatste negen EL-duels