Zesde zege op rij voor koploper VVV

Spits Fran Sol is een vraagteken bij Willem II

16:37 Het is nog niet duidelijk of Fran Sol bij Willem II mee kan doen in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo morgenavond (19.45 uur). De topscorer van Willem II trainde vandaag niet volledig mee met de groep en verliet de oefensessie voortijdig.