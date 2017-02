Zinchenko wil meer dan winnen alleen

Zinchenko is een speler die de lat voor zichzelf enorm hoog legt en zijn teleurstelling ook na een zege niet verbergt. ,,Ik kijk altijd wat er beter kan en wil mezelf blijven ontwikkelen." Niet dat de Oekraïner niet blij was met de zege, maar hij had zelf meer willen laten zien tegen de ploeg die op weg is naar de Eredivisie. ,,Het resultaat staat ook bij mij altijd voorop, maar ik had ook een keer moeten scoren bijvoorbeeld en over-all gewoon meer willen brengen", zei de huurling van Manchester City.



Hij startte tegen de Venlonaren moeizaam en leed een keer ongelukkig balverlies, maar hervond zichzelf gaandeweg de eerste helft en deed aan de bal een paar keer bijzondere dingen. Met enkele fraaie dribbels langs de zijlijn en acties waarmee hij zichzelf vrij speelde, zette hij druk op de trotse nummer één van de eerste divisie. Een competitie waarmee hij voor het eerst kennismaakte.



Zinchenko maakte na de winterstop geen minuten meer in het eerste elftal en lijkt voorlopig alleen voor invalbeurten in aanmerking te komen. ,,Ik zal de trainer moeten overtuigen en het zelf moeten laten zien. Daarom wilde ik er vanavond ook staan in deze wedstrijd en had ik wat mezelf betreft op meer gehoopt."



Trainer Pascal Jansen van Jong PSV herkende het verhaal van Zinchenko wel. Voetballen in de eerste divisie is vaak vanaf het begin veel heen en weer en daar moest hij even inkomen. ,,Dat hij kritisch op zichzelf is, is een goede zaak en betekent dat hij wil leren om verder te komen", aldus de oefenmeester.



Jansen heeft met zijn ploeg de goede lijn weer te pakken. Jong PSV was gisteravond een Jong PSV-plus en dat was dit seizoen nog niet zo vaak voorgekomen. Ook Remko Pasveer keepte een uitstekende wedstrijd en Menno Koch keerde terug in het centrum van de defensie. Steven Bergwijn was eveneens opgesteld in de aanval.