Zo hard juicht Nederland voor de Feyenoord-schaal

Vooral in de wijken Molenvliet (Barendrecht), Beverwaard (Rotterdam) en Smitshoek (Barendrecht) is de steun voor de rood-witte formatie massaal aanwezig. Maar ook in de rest van het land telt vrijwel elke plaats voetballiefhebbers met een Kuip-kaart.

Nieuwe data

De exclusieve supporterskaart van Feyenoord toont de landelijke spreiding van de trouwste fans: de seizoenkaarthouder. Cijfers zijn afkomstig van de KNVB en gaan over het nieuwste seizoen: 2016/2017. Per viercijferige postcode is het aantal kaarthouders van Feyenoord te zien, inclusief het totaal aantal jaartkaarthouders in die wijk (alle clubs).

Lucky Feyenoorders

De Kuip telt ruim 31.000 vaste klanten die bij de KNVB geregistreerd staan als seizoenkaarthouder. Deze ‘Lucky Feyenoorders’ zagen in de eerste 16 thuisduels hoe hun cluppie afkoerst op de titel. Bij een overwinning zondag tegen Excelsior is de eerste landstitel sinds 1999 een feit. Veel jaarkaarthouders zullen dat duel op grote schermen in De Kuip kijken.

Rondom de regio Rotterdam wonen de meeste jaarkaarthouders van Feyenoord, maar ook in uithoeken als Delfzijl (560 km retour), Moddergat (520 km) en Eijsden (420 km) blijken fans te wonen die tweewekelijks op en neer rijden naar De Kuip.

Ook in plaatsen van de eeuwige rivalen Ajax en PSV blijken jaarkaarthouders van het team van Giovanni van Bronckhorst te wonen. Zo telt Amsterdam 199 seizoenkaarten van Feyenoord en zijn dat er in Eindhoven 42.

Hoe groot de steun in jouw wijk is? Bekijk het hieronder zelf.