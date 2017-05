Zo kregen Steven Berghuis en Eljero Elia een klik

Als de spelers van Feyenoord zondag in het piepkleine halletje op Woudestein van Feyenoord staan te wachten tot ze eindelijk het kunstgras van Excelsior mogen betreden, zal het ongetwijfeld weer opvallen. Ook een kampioenswedstrijd zorgt bij Eljero Elia (30) en Steven Berghuis (25) waarschijnlijk niet voor strakke gezichten. De linker- en rechterspits van de koploper zijn vrijwel altijd ontspannen. Zelfs jullie medespelers zeggen het. Is het schijn of is het echt zo? Elia: ,,Dat is echt zo. Ik zie het inderdaad bij Steven ook.’’ Berghuis: ,,Mensen zien twee buitenspelers die zin hebben om die hal uit te komen. Lekker dat veld op. Het vertrouwen van de technische staf speelt daarin een doorslaggevende rol.’’ Het hoort ook een beetje bij echte buitenspelers. Elia: ,,Dat denk ik dan weer niet. Ik heb veel buitenspelers zien sneuvelen in het shirt van Feyenoord.’’ Berghuis: ,,Ik heb gewoon een rotsvast vertrouwen in mezelf. En voor Eljero geldt hetzelfde.’’ Elia: ,,Er zijn altijd periodes dat je als voetballer even terug moet naar de basis. Die fases hebben we dit seizoen ook gehad. Maar als je in de flow zit waarin Steven en ik dit seizoen zo vaak hebben gezeten, dan wil je het laten zien ook. Dan kun je niet wachten tot de wedstrijd begint.’’

De cynische voetballiefhebber zal zeggen: Ja hallo, in de eredivisie. Maar hoe ontspannen waren ze toen ze in Engeland of Italië onder contract stonden en niet van de reservebank of tribune afkwamen? Berghuis: ,,Dan heb je het over een periode waarin je als speler inderdaad geblokkeerd raakt. Dat is in mijn ogen puur omdat de trainer iets van je vraagt wat niet bij je kwaliteiten past.’’ Elia: ,,In Italië speelde ik inderdaad helemaal niet. En bij bijvoorbeeld Werder Bremen liep ik vooral op eigen helft. Bij Feyenoord sta ik nagenoeg altijd dicht bij het doel van de tegenstander, toch een verschil.’’ Berghuis: ,,Watford speelde met twee rijtjes van vier spelers en daarvoor twee centrale spitsen. De buitenste middenvelders waren niet de creatieve pionnen, maar pure lopers. Bij Feyenoord vragen ze iets van ons dat bij ons past.’’ Elia: ,,We zetten voorin snel druk en jongens als Vilhena en El Ahmadi zijn balveroveraars.’’ Berghuis: ,,Als ik op de training tegenover Vilhena kom te staan, merk ik hoe goed hij daarin is.’’ Elia: ,,Ja joh, als het een fiftyfiftyduel is, laat ik de bal aan Tonny. Hij is zó sterk, niet normaal.’’

Jullie denken vaak hetzelfde hè?

Berghuis: ,,Het is grappig, want we kenden elkaar voor dit seizoen niet. Ik kwam Eljero afgelopen zomer tegen in de kleedkamer van Feyenoord, maar buitenspelers voelen elkaar vaker goed aan.’’

Elia: ,,Er was meteen een klik.’’



De verschillen? Eljero lijkt zich meer druk te maken om randzaken?

Elia: ,,Ach, die ene supporter bij ADO, daar zijn veel mensen over begonnen. Hij riep de meest verschrikkelijke dingen. We scoorden en ik liep even zijn richting op. Meer was het niet.’’

Berghuis: ,,Ik moet eerder lachen om dat soort zielige mensen.’’



En toen Elia 2-0 maakte tegen Go Ahead Eagles lag hij geblesseerd op het veld als reactie op een sportvoorpagina van deze krant, waarin afwezige spelers bij elkaar waren afgebeeld met behulp van fotomontage.

Berghuis: ,,Daar ben ik ook niet mee bezig. Eljero wel, maar het heeft geen negatieve invloed op zijn spel.’’

Elia: ,,Ik ben het ook snel weer kwijt, hoor. Maar soms voel ik dat ik even een statement moet maken. Die voorkant van jullie sportkrant, met die traumahelikopter en al die geblesseerde spelers op het veld, daar was Sven van Beek ook bij afgebeeld. Dat vond ik zo sneu voor hem. Na mijn 2-0 tegen Go Ahead Eagles ging ik expres geblesseerd op het veld liggen. Als statement.’’

Berghuis: ,,Ik snap wel dat het over Feyenoord gaat in de pers. Wij zijn de koploper. Het hoort er allemaal bij.’’

Elia: ,,Dat is ook zo. Maar dat neemt niet weg dat ik mezelf laat horen via Twitter of op het veld, als ik vind dat het nodig is.’’

Berghuis: ,,Sociale media, ik vind het niks. Het is allemaal zo zwart-wit. En meestal negatief. Al die zure reacties, mensen hebben blijkbaar niets beters te doen.’’

Elia: ,,Ik kijk al die programma’s op tv juist niet meer, maar krijg het soms nog wel mee. Die René van der Gijp die bij Voetbal Inside iedereen maar zit uit te lachen. Johan Derksen hetzelfde verhaal. Lekker op maandag even Ard van Peppen van Roda de grond intrappen. Terwijl die mensen zelf ook voetballer zijn geweest. Ik ben daar gewoon niet van.’’

Berghuis: ,,Op straat in Rotterdam is er toch volop waardering?’’

Elia: ,,Ik kom niet veel meer in Rotterdam. Dat werkt. Dit is volgens mij het eerste seizoen in mijn loopbaan dat het rond mij alleen over voetballen ging.’’