Zoet is duidelijk: We moeten ons plaatsen, hoe dan ook

,,Wij moeten ons plaatsen, hoe dan ook. Iedereen wil het bij en rondom de club en dat mag ook van PSV verwacht worden. Wij als spelers willen het ook dolgraag omdat je altijd in Europa actief wilt zijn. Dat is een gezonde ambitie die je gewoon moet hebben."

Zoet maakt zich niet al te druk om de verwachte omstandigheden in Kroatië. ,,Wij moeten ons focussen op de wedstrijd en wat er op het veld gebeurt. Daar hebben we invloed op. Vorige week is een aantal dingen niet goed gelopen en dat is besproken. We zien mogelijkheden om ons te verbeteren."