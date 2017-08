Zorgen bij Excelsior om Damen en Elbers

Ajax zit gevangen in zijn eigen structuur

8:57 De historische blamage van Ajax tegen Rosenborg BK dondert na in Amsterdam. En hoe. Het gemis van Europees voetbal maakt zoveel pijnlijk duidelijk. Het technisch hart, dat de koers van de club bepaalt, is uitgewerkt. Commissaris Theo van Duivenbode is vrijdag uit onvrede al opgestapt.