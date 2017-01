Zweedse middenvelder Rako voor anderhalf jaar naar Heerenveen

Foor mist duels Vitesse met Feyenoord en AZ

14:54 Navarone Foor ontbreekt donderdag bij Vitesse in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Feyenoord en zondag in de competitie tegen AZ. De middenvelder is geschorst vanwege de rode kaart van afgelopen zaterdag in het duel met FC Groningen.