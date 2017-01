Zwitserse investeringsmaatschappij neemt belang in Roda JC

Roda JC staat op dit moment laatste in de Eredivisie. Net als Go Ahead Eagles heeft de club slechts 13 punten en een doelsaldo van -17. De Limburgers hebben echter een stuk minder gescoord, acht keer pas.



In 2015 nam de Limburgse zakenman Frits Schrouff de aandelen over van Roda JC. Roda stond er de laatste jaren financieel niet best voor. Na de degradatie naar de Jupiler League in 2014 stak de club, die toch al schulden had, toch geld in een selectie die direct weer promotie moest afdwingen. Korotaev neemt een deel van de aandelen over van Schrouff. Roda JC krijgt per direct geld om in de spelersgroep te investeren.