Luchtballon landt op straat in Nieuwegein

Summer of love van 1967 herleeft in Nieuwegein

23 augustus De zomer van 1967 was een van de meest iconische momenten in de popgeschiedenis, The Summer of Love. The Beatles, The Velvet Underground en The Doors kwamen met hun belangrijkste albums en de hippiecultuur bereikte een hoogtepunt. In Nieuwegein wordt dit moment - precies vijftig jaar later - gevierd met een avond vol Summer of Love.