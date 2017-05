Saai Nieuwegeins plein opgefleurd

Het Merweplein is het grote plein voor zwembad Merwestein. Alle buurtbewoners die vlak aan het plein wonen krijgen nu kleurige bloempotten die ze voor hun woningen kunnen vullen met groen. Om het plein op te frissen schonk de gemeente hen twaalf XXL felgekleurde bloempotten met potgrond. Woningcorporatie Mitros zorgde voor de planten en ander groen. De bloempotten staan verspreid over het plein. Laten komen er ook zitplekken omheen. Wijkcoördinator Irene van Egmond: "Leuk is dat buurtbewoners elkaar met deze actie zo beter leren kennen, maar er zijn ook nieuwe ontmoetingen. We verzorgen de bloempotten zelf."

Het plein is nog niet helemaal af, want er komen later deze maand nog tien hanging baskets. Die worden aan de lantaarnpalen rond het plein opgehangen. Het Merweplein maakt onderdeel uit van het gemeentelijk programma 'Betere Buurten'. Met de buurt wordt een masterplan bedacht om de buurt een betere uitstraling te geven.



De wijk Merweplein is een gemengd woon-werkgebied. Door het transformeren van kantoren naar woningen zijn de afgelopen jaren al veel meer mensen in de wijk komen wonen. Ze willen 'een toffe plek om te wonen' hebben, zeggen ze.