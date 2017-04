10 dingen die je niet wist over Willem-Alexander

4. In de tuin bij zijn studentenhuis aan het Rapenburg in Leiden hield Willem-Alexander kippen en één kraaiende haan.



5. Oud-staatssecretaris Margo Vliegenthart vertelde over de terugvlucht van het Nederlandse olympische team na de Olympische Spelen in 2000 in Sydney dat Willem-Alexander de boordtelefoon benutte om te vragen of de bitterballen konden doorkomen.



6. Volgens taalkundige Marc van Oostendorp zijn Willem-Alexanders stopwoorden 'fantastisch' en 'gewoon'. Vooral dat laatste woord is bijzonder, want als een vorst iets niet is, is het wel gewoon.



7. Zijn stropdassen past Willem-Alexander graag aan de gelegenheid aan. Zo droeg hij vorige maand, bij een bezoek aan Burgers Zoo, een das met afbeeldingen van olifanten, giraffen, tijgers en beren. En bij de opening van het gerenoveerde Thialf-ijsstadion koos hij voor een stropdas met schaatsers