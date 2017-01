-10 en ijzel: dus kom maar op met dat zout!

Marco Pater (31) uit Harskamp is een van de strooihelden die zich vandaag bekommert om fietsers die dreigen weg te glibberen. In de regio Ede staat hij 24 uur per dag paraat om in zijn jeep met strooi-installatie te springen. Duizend kilo zout gooit hij zomaar op zijn route van 70 kilometer kriskras door de regio.



Het is dankbaar werk. ,,Veel mensen steken een duimpje op als ze mij zien.'' Maar ook niet ongevaarlijk. Want Pater is als eerste op de weg. En zeker met de voorspelde ijzel is het ook voor Pater goed opletten. ,,Afgelopen nacht was het nog behoorlijk glibberen. Zeker op de rotondes en bij scherpe bochten. Het ergste wat ik mee kan maken is dat ik zelf brokken maak,'' zegt hij.



Spekglad

Dat het deze dagen spekglad is op de wegen in Nederland weet Rijkswaterstaat maar al te goed. Het gladheidmeetsysteem, dat automatisch een seintje geeft als het tijd is om te strooien, staat roodgloeiend. Gladheidcoördinatoren zoals Tim Olsthoorn van Rijkswaterstaat zitten er bovenop. Aan de hand van een combinatie van de wegdektemperatuur, het zout dat nog op de weg ligt, maar ook de voorspellingen van het KNMI en meteorologen bepaalt hij hoeveel mankracht en materiaal nodig is om de wegen glijpartijvrij te houden. ,,Extremer dan een voorspelling met sneeuw en ijzel wordt het voor ons niet. Dit zijn echt de druktste dagen van het jaar en altijd weer spannend hoe we de wegen zo snel mogelijk weer zwart en ijsvrij krijgen.''