12 doden bij grote explosie op markt Filipijnen

Regio-commandant Rey Leonardo Guerrero zegt dat niet direct duidelijk is wat de explosie heeft veroorzaakt. Het massagegedeelte waar de ontploffing plaatsvond is direct afgezet door de politie. Volgens politiechef Manuel Gaerlan gaven ooggetuigen tegenstrijdige verklaringen van het gebeuren.



Volgens sommige omstanders zou er een gasfles zijn ontploft, terwijl anderen suggereren dat het om een explosief ging. Op belangrijke wegen naar het centrum van Davao zijn uit voorzorg controlepunten ingesteld.



Doden tussen brokstukken

Op televisiebeelden zijn in het rond geslingerde plastic stoeltjes te zien. Volgens getuigen lagen tot een paar uur na de explosie de doden en gewonden nog tussen de brokstukken. Ambulances reden af en aan na de explosie. De politie van hoofdstad Manilla is in opperste staat van paraatheid.



,,Zolang nog niemand de verantwoordelijkheid heeft opgeëist, doet de bevolking er goed aan geen wilde aannames te doen en weg te blijven van drukke plaatsen'', zei Ernesto Abella, woordvoerder van president Duterte. ,,Er is geen reden voor paniek, maar het is wijs om alert te zijn.''



Rodrigo Duterte

Davao-Stad is de thuisbasis van de nieuwe president Rodrigo Duterte, die heeft aangekondigd misdaad en drugsgebruik meedogenloos te zullen bestrijden. Hij heeft dat jarenlang als burgemeester van Davao gedaan.



De roemruchte burgervader dankte zijn verrassende overwinning in de presidentsverkiezingen in mei aan zijn nietsontziende daadkracht in Davao. Duterte was op het moment van de ontploffing in Davao, maar volgens zijn zoon Paolo op een veilige plek, ver van het drama verwijderd.