123456 is nog altijd meest gebruikte wachtwoord

Spaanse wapenbende opgerold die betrokken was bij schietpartij Joods museum

9:05 Bij een Europees politieonderzoek naar illegale wapenhandel is een grote hoeveelheid wapens gevonden, zo melden Spaanse media. De politie nam 12.000 wapens in beslag en arresteerde vijf leden van een vermeende wapenbende. Die bende wordt gelinkt aan een schietpartij in een Joods museum in Brussel in 2014.