14 honden bezweken in oververhit dierenpension Canada

Het Playful Paws Pet Center in Saskatoon liet in een Facebookbericht weten dat er een ernstige tragedie had plaatsgevonden en dat het personeel de eigenaars van de honden op de hoogte heeft gebracht, zo meldt CBC. ,,We houden van onze honden en iedereen in ons team probeert persoonlijk dit vreselijke verlies te verwerken", staat er te lezen.



Volgens het Facebookbericht bliezen de verwarmingstoestellen op het dak van het gebouw de hitte in een van de kamers van de kennel op de bovenste verdieping. Daar werd het zo heet dat de honden bezweken. Zaterdagochtend werden ze door het personeel gevonden.



De dierenbescherming SPCA heeft een onderzoek ingesteld naar wat er precies gebeurd is. ,,Onze gedachten gaan uit naar de families wiens honden gestorven zijn", zegt Patricia Cameron, directeur van de SPCA in Saskatoon. ,,Het is verschrikkelijk. En ook voor de mensen die werken bij Playful Paws, want dat moet iemands ergste nachtmerrie zijn. Het is een trieste dag."



Geen vergunning nodig

Volgens Cameron zijn hondenhotels in Saskatoon niet gereguleerd: de uitbaters hebben geen vergunning nodig. ,,Als algemene regel raden we mensen aan dat ze elke faciliteit die hondenzorg of -training aanbiedt heel voorzichtig controleren, dat het verantwoordelijke organisaties zijn met opgeleid personeel en gepaste veiligheidsmaatregelen."



Het is nog onduidelijk hoe lang de verwarming aanstond voor de honden stierven en of de eigenaars gecompenseerd zullen worden.