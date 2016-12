2016 telt laagste aantal moorden sinds 1973

Het aantal gevallen van moord en doodslag daalt al jaren achter elkaar. ,,Dat komt omdat het gewoon goed gaat met Nederland,'' zegt Eric Slot. ,,En belangrijk: voor drugs hoef je niet meer naar buiten, je belt een 06-nummer en iemand komt het brengen.''



Hellevoetsluis

In de top drie van steden met de meeste gevallen van moord- en doodslag staat ook Hellevoetsluis (met 4 gedeeld derde met Den Haag, na Amsterdam met 22 en Rotterdam met 8). Het Zuid-Hollandse dorp kende twee dubbele 'moordzaken': in mei kwamen Bram en Lucia Lampers (beiden 84) om bij een aangestoken brand. Verdachte Evert R. zou jaloers zijn geweest op de zoon van de slachtoffers. Zeer recent vielen in Hellevoetsluis nog twee doden als gevolg van een schietpartij.



Drama's en ruzies

De meeste gevallen van moord en doodslag zijn (nog steeds) het gevolg van echtelijke ruzies en familiedrama's. Dit jaar 34 procent. Daarentegen verdween in 2016 de 'categorie' zedenmisdrijf. Ook 'burenruzie met dodelijke afloop' en 'crime passionel' staan op uitsterven: beide 'slechts' één. Romano Oxford werd 4 juli doodgestoken na een ruzie om een vrouw. De enige burenruzie met dodelijke afloop vond plaats in Dokkum waar een 82-jarige man z'n 80-jarige buurman expres zou hebben doodgereden na decennia lang ruzie te hebben gehad.



Everink

Het dorp Bilthoven had net als in 2014 (toen oud-politicus Els Borst werd vermoord) in 2016 de twijfelachtige eer de meest besproken moord van het jaar binnen de grenzen te hebben. In maart werd miljonair Koen Everink doodgestoken. Mark de J., de coach van proftennisser Robin Haase, zit daarvoor vast.



Ouders met kind

Twee ouders brachten in 2016 zichzelf en hun kindje om: in mei liep de Iraanse Roshanak met dochtertje Isabelle (2) het Markermeer in. Haar relatie was stukgelopen. In juli sprong de gescheiden 32-jarige Thomas U. met 11 maanden oude zoontje Elfin (neefje van BN'er Fajah Lourens) uit het raam in Amsterdam.



Het definitieve aantal moord- en doodslaggevallen van 2016 kan nog iets worden bijgesteld omdat de polite het onderzoek in veel zaken nog niet heeft afgerond.