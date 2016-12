2016 was niet grappig, daarom fijne jaarwisseling!

Dit jaar vieren we oud en nieuw thuis, met veel muziek van George Michael en de Claudi'jaarsconference op NPO 1. Dierbare vrienden, eetbare oliebollen en een klein blikje kaviaar. In Nederland en niet in Spanje, wat we jaren hebben gedaan.





In Spanje ga je op oudejaarsavond naar een restaurant, trek je rood ondergoed aan en slik je om middernacht bij iedere klokslag een druif met pit door. Nogal een vervelend gedoetje, omdat twaalf druiven zich in twaalf klokslagen moeilijk laten wegslikken. Altijd zaten we met ons gezinnetje in rood ondergoed een beetje te knikken naar overwegend Spaanse gasten en gingen kokhalzend van de druiven het nieuwe jaar in.





We hebben één keer in Spanje oud en nieuw gevierd met kennissen. Daar hebben we zo'n spijt van gehad. Omdat we ze niet goed kenden, vielen er best wel stiltes, dus zette ik mijn 'troefkaart' in: laten we elkaar vertellen over de hoogtepunten en dieptepunten van het jaar. Dat leek het koppel ook leuk en de gastvrouw begon. Haar hoogtepunt was de decoratie van hun nieuwe appartement. Lekker met leuke motiefjes, grote lampen en veel pluche.



Wij knikten bewonderend, maar vroegen ons tegelijk af waarom we in godsnaam op de uitnodiging waren ingegaan. Mijn man noemde zijn hoogtepunt en daarna was de gastheer aan de beurt. Zijn hoogtepunt? ,,Dat ik van mijn cokeverslaving ben afgeraakt." We noemen dit ook wel 'een bus van links' (die je niet ziet aankomen).



In shock keken mijn man en ik elkaar aan, terwijl de man vertelde over zijn jarenlange coke­gebruik en zijn agressieve buien. En dat hij het op een dag genoeg vond en het toen aan iedereen had verteld, zodat hij nu clean was en weer kon genieten van het leven en het beste eruit kon halen. De gastheer pakte zijn glas en wilde alvast proosten op het nieuwe jaar. Ik had nu twaalf druiven willen doorslikken en de rest van de avond willen zwijgen, maar ik proostte op hem en op het prachtige leven dat hij en wij, wanneer we weer thuis waren, zouden gaan leiden.



Mijn man probeerde de boel een beetje op te vrolijken. ,,En dan nu onze dieptepunten." De gastvrouw, die zich al een aantal minuten had stilgehouden, nipte van haar glaasje champagne en begon meteen. ,,Mijn dieptepunt? Dat mijn man tegen iedereen vertelde dat hij een cokeverslaving had, maar vergeten was mij te zeggen dat hij het openbaar ging maken. Ik heb dagenlang verbijsterde en verontruste familieleden en vrienden aan de telefoon gehad die wilden checken of het echt zo was. En of met mij alles in orde was. Iedereen was op de hoogte, behalve ik. Proost!"



De avond was totaal mislukt. We dronken en rakelden nog wel wat dieptepunten op, maar om kwart over twaalf waren we thuis zonder een druif te hebben aangeraakt, laat staan doorgeslikt.





Uiteindelijk is het koppel gescheiden en reed hij zich nog geen half jaar later dood op de snelweg. Niet echt grappig, sorry, maar dat was 2016 ook niet. Daarom: fijne jaarwisseling!