54 procent van de bevolking steunt nieuwe donorwet

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, in opdracht van deze krant, onder ruim 2500 Nederlanders.



41 procent is tegen de nieuwe wet, vijf procent heeft geen mening. De nieuwe donorwet bepaalt dat wie na herhaalde oproep geen keuze maakt, wordt geregistreerd als potentiële donor. De Tweede Kamer ging er dinsdag mee akkoord. Dat leidde tot veel kritiek, maar de meeste Nederlanders blijken positief. De wet moet nog worden besproken door de Eerste Kamer.



Draagvlak

De meeste Nederlanders stemmen er mee in dat hun organen na hun dood voor transplantatie worden gebruikt, blijkt uit de peiling. 61 procent stemt daarmee in,29 procent niet. Tien procent heeft geen mening. 48 procent zou er mee instemmen als werd gevraagd om de organen van een net overleden naaste te doneren, 22 procent niet.



,,Mooi dat er zo'n stevig draagvlak is voor orgaandonatie,'' reageert Jeantine Reiger van de Nederlandse Transplantatiestichting. ,,De keuze van de Tweede Kamer blijkt overeen te komen met de mening van de meeste Nederlanders.''



Maar volgens klinisch ethicus Erwin Kompanje van het Erasmus MC beseffen de meeste mensen niet hoe gecompliceerd de situatie is. ,,Ik zie in de praktijk dat wanneer nabestaanden ermee geconfronteerd worden, de vraag veel ingewikkelder is dan wanneer je een enquete moet invullen. Dit systeem kan leiden tot grote dilemma's op de IC.''



Opvallend zijn de grote verschillen tussen de achterban van verschillende politieke partijen. Van D66-stemmers is 89 procent voorstander van de donorwet, ook aanhangers van GroenLinks (76 procent) en PvdA (72) zijn overwegend voor. De meeste tegenstand is te vinden onder stemmers van de PVV: daarvan is slechts 35 procent voorstander.



Ook in de bereidheid om de eigen organen af te staan na de dood zijn de verschillen op basis van politieke voorkeur groot.



Het idee om mensen alleen een donororgaan te laten ontvangen als ze zelf zijn ingeschreven als donor, wordt door de meeste Nederlanders afgewezen. Slechts 38 procent vindt dat een goed voorstel.