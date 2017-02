Aan basmati zit een luchtje

Een mistige damp hangt over de rijstvelden die tot ver achter de horizon reiken. Tussen de groene rijstaren lopen vier Indiërs met witte containers op hun rug gelijk op. Uit een slang met sproeimond spuiten ze bestrijdingsmiddelen over de planten. Het zijn dagloners, per dag ingehuurd door de rijstboeren.



Nacchatar Singh is een van hen, een grote man met een vriendelijke lach, opgegroeid in het boerendorp Mari Mustafa, midden in de Indiase regio Punjab. Al dertig jaar besproeit hij velden, al kent hij de gevaren. Niet alleen kruipen giftige slangen door de velden, de bemestings- en bestrijdingsmiddelen irriteren zijn huid, tasten zijn gewrichten aan en soms valt hij flauw. ,,We spuiten gif'', weet hij.



Beschermende kleding draagt hij niet. Het is te duur en bovendien is het veel te warm om een witte overall aan te trekken. Als het erg giftige stoffen zijn, doet hij een sjaal voor zijn mond en smeert hij olie op zijn huid om de ergste irritaties te voorkomen.



Smeltwater

Hier, in Noord-India en een klein deel in Pakistan, wordt alle basmatirijst verbouwd die in Europa in de supermarkten ligt. Geteeld met smeltwater uit Himalaya, als we de verpakkingen mogen geloven. Maar de realiteit is minder idyllisch. De dagloners en boeren sproeien vaak te veel giftige bemestings- en bestrijdingsmiddelen en riskeren hun gezondheid. In de regio hebben veel mensen kanker.