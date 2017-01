Aandelen-app waarschuwt voor twitterende Donald Trump

De nieuwe functie 'geeft je de mogelijkheid te handelen in aandelen gebaseerd op de tweets van Trump over beursgenoteerde bedrijven', aldus de makers. Gebruikers krijgen meteen een bericht als Trump twittert over een bedrijf en ze kunnen vervolgens meteen maatregelen nemen.



Beroering

Hoewel Donald Trump nog geen president is, heeft hij al voor de nodige beroering gezorgd op de aandelenmarkt. Na een ongenuanceerde en onjuiste tweet over Boeing, ging de koers van de vliegtuigbouwer in korte tijd even onderuit. Ook bedrijven als Apple, Amazon en AT&T konden al op de warme belangstelling van de twitterende Trump rekenen.



Volgens de makers van de app willen investeerders tegenwoordig snel geïnformeerd worden over incidenten die de koers van een aandeel kunnen beïnvloeden.