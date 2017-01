'Aangifte in Suriname tegen Haagse rappers ingetrokken'

De moeder deed bijna twee jaar geleden aangifte tegen de bandleden nadat er een seksvideo met haar toen 15-jarige dochter werd gedeeld op sociale media. Drie van de vier bandleden werden eind december 2016 in Paramaribo opgepakt. Sindsdien zitten ze vast in de Surinaamse hoofdstad. Afgelopen woensdag werd hun voorarrest met dertig dagen verlengd . Ook het meisje zelf heeft volgens de omroep laten weten niet blij te zijn met de arrestatie en de publiciteit. Volgens haar is er geen sprake geweest van pedofilie, dwang, geweld of seksueel misbruik.

Eerder deze week nog werd de hechtenis van de leden van SFB verlengd. De verdachten werden een week geleden in een hotel in Paramaribo aangehouden op verdenking van ontucht. De rapgroep is in Suriname voor een reeks optredens. Met onder anderen Broederliefde en Ronnie Flex stonden ze nog op een festival in hotel Torarica in Paramaribo. De vier leden tellende groep staat onder contract bij het hiphoplabel Topnotch en behaalde hits en gouden platen met de nummers 'Vallen in de club' en 'Nigga als ik'.