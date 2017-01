Aantal inwoners Nederland vorig jaar fors gestegen

Volgens het onderzoeksinstituut heeft de groei vooral met migratie te maken. Dan gaat het niet alleen om de veelbesproken vluchtelingenstroom uit onder andere Syrië en landen in Afrika, maar ook om arbeidsmigranten uit Duitsland, België en Groot-Brittannië. De groei is sinds het begin van deze eeuw niet zo hoog geweest.



In lijn met de trend van de afgelopen jaren is het vooral de bevolking van de vier grote steden die almaar groter wordt. Dat komt niet alleen door migratie, maar ook omdat het aantal geboortes daar hoger is dan het aantal sterfgevallen. Amsterdam kreeg er vorig jaar vijftienduizend nieuwe mensen bij en telt als grootste stad van Nederland inmiddels bijna 850.000 bewoners. Rotterdam kreeg er vorig jaar ruim achtduizend bewoners bij, en Den Haag en Utrecht vierduizend.



Ook kleinere gemeenten met veel nieuwbouw dijden uit. Dan gaat het bijvoorbeeld om plaatsen als Blaricum, Rijswijk, Zoeterwoude, Beemster, Bloemendaal, Bunnik en Landsmeer. Gemeenten als Noordenveld en Steenbergen -met grote asielzoekerscentra- groeiden vooral omdat er veel migranten naartoe trokken.



Krimp

Net als vorige jaren kregen vooral de provincies Groningen, Drenthe en Limburg te maken met krimp. Volgens het CBS hebben in totaal 83 van de 390 gemeenten een afnemend aantal inwoners. Dat komt niet alleen door de vergrijzing; er trekken ook verhoudingsgewijs veel jongeren weg.



Nederland telt inmiddels 17,1 miljoen inwoners en de groei is volgens het CBS de komende tijd niet te stuiten. Al over vijf jaar -in januari 2022- zal het bevolkingsaantal waarschijnlijk op 17,5 miljoen uitkomen.