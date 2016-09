Aantal mensen met aardbevingsschade in Groningen loopt op

25.000 van hen hebben meer dan één keer schade gehad. Met onderzoek proberen de deskundigen en gemeente in kaart te brengen wat de effecten van de aardbevingen zijn op de bevolking. Eerder bleek dat schade kan leiden tot gezondheidsklachten, vooral bij mensen die vaker te maken hebben gehad met aardbevingsschade. Bovendien voelen zij zich in hun eigen huis vaak niet veilig meer.



Buiten het Groningse aardbevingsgebied voelt 85 procent van de mensen zich thuis veilig. Binnen dat gebied is dat percentage 60 bij de mensen die één keer getroffen zijn. Van de mensen die vaker schade hebben gehad, voelt slechts 38 procent zich thuis nog op zijn gemak.



Helft

De coördinator van het onderzoek, hoogleraar Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen, zegt tegen de NOS dat er ook veel mensen zijn bij wie de schade niet wordt erkend. In de stad Groningen geldt dat voor meer dan de helft van de meldingen.



Het onderzoek komt op een moment dat het gasdossier wederom hoog op de politieke agenda staat. Morgen bezoekt een delegatie Tweede Kamerleden Groningen, donderdag is er een hoorzitting in Den Haag en later deze maand volgen nog een Kamerdebat en een nieuw gaswinningsbesluit van het kabinet. In Groningen zijn door meerdere organisaties acties aangekondigd.