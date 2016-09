'Aardbeving' Noord-Korea is mogelijk nucleaire test

De schok was gemeten in de buurt van een bekend Noord-Koreaans nucleair testgebied. De USGS zei dat de seismische activiteit aan het oppervlak is gedetecteerd terwijl bij een normale aardbeving de activiteit ondergronds plaatsvindt. Volgens het meteorologische bureau van Zuid-Korea gaat het mogelijk om nucleaire testen. Het land houdt vrijdag crisisberaad over de situatie. Er is al een crisismanagementteam samengesteld.



De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft laten weten zich bewust te zijn van de schok in Noord-Korea. De raad zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden.



De Japanse premier Shinzo Abe zei in een reactie dat een nucleaire test 'absoluut onacceptabel' is.



De China Earthquake Networks Center (CENC) meldde dat de aardbeving veroorzaakt is door een explosie van grote omvang. Japan wijst net als Zuid-Korea in de richting van nucleaire testen van Noord-Korea. Ook Europese seismologische instituten hebben de beving gedetecteerd.



Vijfde test

De mogelijke nucleaire test door Noord-Korea zou de vijfde test zijn. De eerste vond plaats in oktober 2006. Er werd al gespeculeerd over mogelijke nieuwe testen, nadat de Verenigde Staten de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un op de zwarte lijst had gezet vanwege het schenden van de mensenrechten.



Noord-Korea haalde zich in januari van dit jaar de woede van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op de hals door een vierde nucleaire test uit te voeren en meerdere malen testraketten af te vuren.