Actie na inreisverbod Trump

Het is een signaal. Een waarschuwing. Verdeeldheid zaaien, angst voeden. Ondertussen kun je gewoon een geldige Amerikaanse verblijfsvergunning hebben, maar als je oorspronkelijk uit Iran of Irak komt, word je alsnog op het vliegveld vastgehouden en gecontroleerd.



,,Het beschermt de Amerikanen tegen terroristen", riep Trump. Onder die mogelijke terroristen: een 5-jarig jongetje uit Iran met een geldig visum dat urenlang werd vastgezet voordat hij zijn moeder weer in de armen kon vliegen en een Iraanse oma van 77 die - met de juiste papieren op zak - op weg was naar Dallas om eindelijk haar familie weer eens te zien.



Al je papieren op orde, maar behandeld worden als een terrorist. Ik wilde woedend en machteloos mijn avondeten richting de televisie smijten.



Deze week bedacht scenarioschrijver Willem Bosch een tegenactie op dat andere besluit van Trump: het dichtdraaien van de geldkraan voor organisaties die ook maar iets te maken hebben met veilige abortussen. Hij wilde het fonds dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen heeft opgezet om deze NGO's te steunen een kontje geven, en zorgen dat burgers ook een paar euro konden bijdragen.



Wat gewoon een idee op Twitter was, werd met een beetje hulp een website en een rekeningnummer waar nu al bijna 40.000 euro op is gestort door burgers die inzien dat veilige abortussen, wereldwijde seksuele voorlichting en wereldwijde toegang tot anticonceptie heel erg belangrijk zijn.



Tussen alle woede die ik voelde bij Trump zijn beslissingen, voelde ik ook een heel klein beetje hoop, omdat mensen zoals Willem laten zien dat we niet totaal machteloos zijn. Alles wat je nodig hebt is hart voor de zaak, en het doorzettingsvermogen om niet alleen je avondeten richting de televisie te gooien, maar daarna daadwerkelijk iets te doen.