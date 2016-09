Actievoerders dringen terrein NAM binnen voor protest

Rond 17.00 uur greep de politie en haalde de actievoerders van het terrein af. Ze werden niet aangehouden. De groep bestond uit Groningers en leden van Milieudefensie. Ze vinden dat de gaswinning in Groningen moet stoppen 'zodat het aardbevingsrisico afneemt en Nederland zo snel mogelijk fossielvrij wordt ".



Opnieuw teleurgesteld

,,De Groningers zijn na de debatten opnieuw teleurgesteld", aldus Marlijn Dingshoff van Milieudefensie tegen Dagblad van het Noorden. ,,Er is meer nodig dan braaf laten weten dat we het er niet mee eens zijn. We laten ons niet klakkeloos buitenspel zetten." De protesten zijn, volgens Dingshoff, 'altijd geweldloos'.



,,In Nederland heeft iedereen het recht om te demonstreren en zijn stem te laten horen'', zegt NAM-woordvoerder Sander van Rootselaar. Hij heeft begrip voor de Groningers, maar maakt zich wel zorgen over de veiligheid op de plek van het protest. ,,Het is een industrieterrein waar gas wordt gewonnen. Het is gevaarlijk om daar zomaar rond te lopen.''



Coalitie Gasverzet

Zaterdag vindt bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen een protestactie plaats op initiatief van de Coalitie Gasverzet Groningen, een bundeling van Milieudefensie en enkele Groningse protestgroepen. De demonstranten gaan er massaal springen, om 'zo een aardbeving te veroorzaken en de NAM te laten voelen wat veel Groningers al jaren meemaken".