Adèle forever

Natuurlijk heb ik alles gelezen en gezien wat verscheen over de helaas overleden Adèle Bloemendaal. Ik werkte al met haar voordat zij terecht groots doorbrak en ook voor mij is zij de meest unieke cabaretière die ik in ons land heb gehoord, gezien en gekend.



In 1959 speelde ik in het eerste cabaretprogramma van Jaap van der Merwe, Alle Gekken Kijken, in het piepkleine theatertje boven het Leidsepleincabaret in Amsterdam. Peter Lohr, Aart Brouwer, Ruud Bos aan de piano en Hansje Toussaint, een rijpe chanssonnière wier man KLM-directeur was. Deze moest onverwacht naar Moskou en nam Hansje mee. Adèle kwam voor haar in de plaats en het leven werd erg kleurrijk.



Meteen begon ze mij onder handen te nemen. ,,Zo kan je niet de straat op!'' riep zij voortvarend, nam wimperkwast en zwart potlood ter hand en maakte mijn ogen net zo spectaculair theatraal als die van haar. ,,En nu nooit meer zonder 'ogen' de straat op!'' riep ze dreigend.



Ik kwam van het gezelschap van Wim Kan, waar ik van het kijken naar Wim veel had geleerd, maar wat modieuze make- up betreft was het geen leerschool. Bij een gezamenlijke strooptocht in de Leidsestraat kochten wij in een vlaag van verstandsverbijstering bij Metz (ook verdwenen) allebei witte broderie anglaise-zomerjurkjes, met gekleurde linten om ons middel, waarin wij eruitzagen als oude tieners (we waren allebei bijna 30).



Later wilde ik die jurk nog eens aan bij een tv-­uitzen­ding; toen moest hij eerst door de thee worden gehaald, anders pakte de camera dat spierwit erg slecht op.



Adèle trouwde met Donald Jones, ze kregen een mooi kind, John, die in een wiegje aan het plafond hing, en ze gingen weer uit elkaar. Donald vertelde me hoe hij op een avond plotseling werd overvallen door een wild gevoel van jaloezie. Hij had een flinke slok op en besloot, ondanks de scheiding, te gaan kijken of zijn ex met een andere heer in bed lag. Hij pakte een grote ladder en ging naar het huis van Adèle. Vervuld van wraakzucht zette hij de ladder tegen haar slaapkamerraam, waar zijn geliefde ex in een hooggesloten nachtpon in bed lag te lezen.



Toen het Leidsepleincabaret ten einde liep, droegen wij in het programma mieterse jurken van couturier Frank Govers, donkerblauw, van ijzersterke stof gemaakt. Die moesten we inleveren. ,,Nee!!'' riepen Adèle en ik in koor. Onze pianist Ruud Bos stelde zich op in de steeg onder onze kleedkamer en we wierpen onze couturejurken door het raam naar buiten. Wij hebben allebei nog jarenlang in die op het nippertje geredde topjurken geschnabbeld.



Adèle maakte een grandioze carrière, ik ging schrijven. Toen wij haar eerste onewomanshow Vrouw in korte broek zagen, waren we zo opgetogen dat we dat vierden met krabcocktails en een fles ijskoude Sancerre. Op Adèle, die ons zo onbedaarlijk had laten lachen en af en toe ook een nat oog bezorgde.



Toen de prachtige nieuwe Wim Sonneveldzaal in het DeLaMar Theater werd geopend, zaten Adèle en ik naast elkaar, allebei een lang leven achter de rug.



Op mijn innerlijke netvlies en in mijn hart heeft zij voor altijd een vaste plaats.