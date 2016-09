Advocaat poltiemol doet aangifte tegen Rijksrecherche

Volgens advocaat Haroon Raza is er 'zeer gevoelige' informatie gelekt naar het Algemeen Dagblad. Die informatie moet wel van de Rijksrecherche zijn gekomen, aldus Raza. Door het lek ontstond volgens de raadsman een 'serieus veiligheidsprobleem' voor de verdachte en zijn vrouw. De advocaat bracht verder naar voren dat hij vreest dat A. geen eerlijk proces krijgt omdat hij al is veroordeeld door de media.



Amine A. stond in zijn team Waddinxveen-Zuidplas bekend als een bloedfanatieke wijkagent. Maar volgens het Openbaar Ministerie leidde hij in elk geval van begin 2015 tot juni 2016 een dubbelleven. Hij zou informatie over hennepkwekerijen uit politiesystemen hebben doorgespeeld aan inbrekers. Die konden daardoor de boel leegroven voordat de politie binnenviel.



Professioneel

De bende ging daarbij professioneel te werk en maakte gebruik van mobilofoons om elkaar op de hoogte te stellen. Amine A. zou ook meldkamergesprekken hebben doorgespeeld. Volgens het OM hield hij zijn handlangers op de hoogte waar de politie ten tijde van de inbraken rondreed.



De politiemol zou de locaties van tenminste 12 hennepkwekerijen in Den Haag en omgeving hebben doorgegeven aan medeverdachten Yassine H. (27) en Mohamed (27) en Khalid A. (29). A.'s advocaat Haroon Raza wil voorafgaand aan de zitting geen enkel inhoudelijk commentaar geven. Wel geeft hij aan dat wat hem betreft de zaak zich achter gesloten deuren zal plaatsvinden. ,,Het is maar de vraag of de zitting openbaar wordt," zegt hij.



Amine A. werd op 1 juni gearresteerd in zijn woning in het Zuid-Hollandse Moordrecht, waar hij pas een klein jaar woonde met zijn vrouw Zeinab R.. Ook zij wordt verdacht van medeplichtigheid en heeft enige tijd in voorarrest gezeten.