Agenten Mitch verdienen straf

Het duurde ruim een jaar, maar nu heeft het Openbaar Ministerie eindelijk vorderingen gemaakt in de zaak Mitch Henriquez - de Arubaan die vermoedelijk door hardhandig optreden van de politie om het leven kwam. Of in elk geval was er sprake van nalatigheid. Na uitvoerig onderzoek is besloten om twee van de vijf betrokken agenten te vervolgen.



De andere drie worden vooralsnog met rust gelaten, wat op z'n minst opmerkelijk is, daar zij met de rest in een team handelden. Ze grepen ook niet in toen één collega de omstreden nekklem toepaste en een ander pepperspray in de ogen van het slachtoffer wreef, op een manier die wettelijk helemaal niet is toegestaan. Hier is in elk geval sprake van medeplichtigheid, dat weet iedereen, wel of niet juridisch onderlegd.



Kortom, het ziet ernaar uit dat een paar agenten de dans zullen ontspringen, hoewel hun schuld op beeld is vastgelegd. Wat meteen na de beslissing van het OM nog meer opviel, was het emotionele charmeoffensief waarmee de politie herhaaldelijk de media opzocht. Rechtsvervolging zou leiden tot voorzichtigheid, en daardoor kunnen agenten hun werk in de toekomst niet meer goed doen. Op een website van de politievakbond wordt dat als volgt geformuleerd: 'De maatschappij verwacht ingrijpen als het nodig is. Maar deze beslissing kan betekenen dat we wel twee keer nadenken voor we geweld gebruiken met alle risico's van dien voor onszelf, de collega's en de burger op straat.'



Ik word er een beetje misselijk van. In plaats van het boetekleed aan te trekken, zullen we de komende dagen worden overstelpt met dit soort pathetische bullshit, speciaal op maat gesneden voor alle burgers die nooit in aanraking komen met de sterke arm en daarom blind vertrouwen hebben in onze gezagsdragers, vooral als ze geüniformeerd zijn.



De werkelijkheid is dat corruptie en machtsmisbruik in elke beroepsgroep voorkomen - deze zaken zijn menseigen. De agenten die zich, om wat voor reden dan ook, volledig hebben laten mee­slepen door razernij tijdens de arrestatie van Mitch Henriquez, verdienen straf. Als de politie­vakbond daadwerkelijk voor zijn positie vreest, moet er eerst zelfreinigend vermogen komen, want iedereen kan zien onder wat voor gruwelijke omstandigheden Mitch Henriquez is overleden. Door ontkenning tornt de politie aan haar eigen gezag.