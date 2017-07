Airbnb, een opgeklopt grachtengordelprobleem

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck hield in het televisieprogramma Jinek een vurig pleidooi over Airbnb, een online makelaar voor de verhuur en boekingen van privé-accommodaties, zoals een huis, verdieping of kamer in de Amsterdamse binnenstad.



Als het aan hem ligt, wordt de dienst verboden, want de stad verandert zienderogen in een anarchistisch pretpark, waar dronken en stonede toeristen het leefplezier van de locals bederven. Een norse burger klaagde in een ­filmpje dat onze hoofdstad zo langzamerhand in een soort Disney World is getransformeerd, met al die ontelbare mafkezen en Nutella-winkels.



In andere landelijke media werd het probleem ook aangekaart. Eigenlijk gebeurt dat al een paar maanden. Om de zoveel dagen worden we doodgegooid met het leed van de hoofdstedelingen, die kennelijk gebukt gaan onder de terreur van de rolkoffertjes.



Ik moest bij de zoveelste berichtgeving over Airbnb vooral aan iets anders denken.



Eén keer in de zoveel tijd ontstaat er tumult over ons medialandschap, dat te veel vanuit de Grachtengordel of Hilversum zou opereren, louter met eigen issues bezig is en geen idee heeft van wat er elders speelt.



Dit is een loepzuiver voorbeeld.



Ik geloof dat Amsterdammers hun stad zien veranderen door toedoen van geldbeluste yuppen, die liever zelf goedkoop op een camping gaan logeren, zodat ze hun huis voor een riant bedrag aan een of ander Spaans, Chinees of Amerikaans koppel kunnen verhuren.



De vraag is alleen: moeten wij in de provincie constant doodgegooid worden met hun lokale problematiek?



Ik las dat Airbnb ook in Rotterdam, Utrecht en Maastricht voor overlast zorgt, maar dat is het wel zo’n beetje, voor de rest interesseert niemand in Nederland zich chronisch in de negatieve uitwassen van een dergelijke dienst. Het wordt opgeklopt en opgediend door redacteuren die er zelf mee te maken hebben, maar een ruime meerderheid van ons haalt de schouders op.



De vervreemding tussen media en burgers ontstaat door dit soort kleine voorbeelden. Een opeenstapeling zorgt voor afkeer en het verwijt van navelstaarderij. Bewaar regionale sores lekker voor de lokale krant.



Ik ging eens kijken naar de populariteit van Airbnb in Deventer: voor 41 euro kunt u een nachtje in de binnenstad logeren. Er zijn nog zes andere opties. Daarna houdt het op.